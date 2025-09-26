Karara konu olan davada, makineleriyle birlikte kiralanan bir fabrikanın sözleşme bitiminde tahliye edilmesinin ardından mülk sahibi, binada ve makinelerde zarar oluştuğu iddiasıyla tazminat davası açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti ancak dosya Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme, kiracının tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Uzmanlara göre hor kullanma tazminatı yalnızca evler için değil, işyerleri için de geçerli. Kiracının kiraladığı yeri aldığı şekilde teslim etmesi gerektiği, demirbaş makinelerin ya da cam, dolap, fayans gibi unsurların zarar görmesi durumunda tazminat talep edilebileceği belirtiliyor.

Tazminat hesabında, kiralama tarihi ile tahliye tarihi arasındaki rayiç bedel farkının dikkate alındığı, örneğin bir cam kırıldığında sağlam ve kırık halinin değer farkının hesaplatıldığı ifade ediliyor.