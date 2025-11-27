Başvuruların 10 Kasım’da başladığını hatırlatan Bakan Kurum, “İftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etti” dedi.

Bakan Kurum, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, Bakanlık ve ilgili kurumların faaliyetlerini değerlendirdi. Konut projelerine dair detayları aktaran Kurum, özellikle deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Deprem Bölgesinde Rekor Hızda Konut Teslimi

6 Şubat 2023’te yaşanan yıkıcı depremin ardından 11 ilde afet bölgesi çalışmaları yürütüldüğünü belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hatay’da 98 bin konut teslim edildi, yıl sonuna kadar bu rakam 153 bine ulaşacak.

Kahramanmaraş’ta 52 bin konut, köy evi ve iş yeri teslim edildi; yıl sonuna kadar 74 bine tamamlanacak.

Malatya’da 79 bin bağımsız bölümün 68 bini teslim edildi, Adıyaman’da 38 bin konut tamamlandı ve 43 bine ulaşacak.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Kilis’te de konut teslimleri hızlı şekilde devam ediyor.

Kurum, projelerin sadece konut değil; meydanlar, iş yerleri, cami ve sosyal alanlarıyla şehirlerin kültürel ve ekonomik dokusunu da güçlendirdiğini vurguladı.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Hamlesi

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projelerinin Türkiye genelinde 2 milyon 252 bin ev ve iş yerini kapsadığını belirterek, İstanbul’un yüksek deprem riskine dikkat çekti. İstanbul’da bugüne kadar 924 bin ev ve iş yeri dönüştürüldü, 175 bin bağımsız bölümün yapımı devam ediyor.

Sosyal konut projelerini “gerçek sosyal devletin en somut ispatı” olarak tanımlayan Kurum, TOKİ aracılığıyla 24 yıla yaklaşan süreçte 1 milyon 750 bin konutun inşa edildiğini ve 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın yeni yuvasına kavuştuğunu söyledi.

“Ev Sahibi Türkiye” Projesi

Yeni başlatılan “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşlar, 6 bin 750 TL’den başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Proje ayrıca 15 bin kiralık konut ile sosyal donatı alanları, mahalle konakları, anaokulları, aile sağlığı merkezleri, el sanatları üretim merkezleri ve spor salonlarını kapsıyor.

Bakan Kurum, başvuru sayısının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, “İlk kuramızı 29 Aralık’ta çekeceğiz ve 500 bin konutun ilk anahtarlarını Mart 2027’de sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Ekonomiye Katkısı Büyük

Yüzyılın Konut Projesi’nin ekonomik büyüklüğünün 1,5 trilyon lira olduğunu söyleyen Kurum, projenin 300 farklı sektörde ticari hareketliliği artıracağını ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.