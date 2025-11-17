Türkiye, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan büyük yeniden inşa seferberliğinde kritik bir eşik daha aştı. Bakanlık koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında deprem bölgesinde 350 bin 178 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

“Türkiye’nin en büyük şantiyeleri uydu kentlere dönüşüyor”

Depremin en ağır etkilediği illerde kurulan dev şantiyelerde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

– Malatya’da İkizce Şantiyesi, 5,7 milyon m² alanda 28 bin 289 bağımsız bölüm ile Türkiye’nin en büyük projelerinden biri haline geldi.

– Adıyaman İndere Projesi, 5 milyon m² alanda 16 bin 822 konut ve iş yerinin teslimi için gün sayıyor.

– Antakya Dikmece Şantiyesi, 14 bin 489 konutluk dev bir projeyle bölgenin üçüncü büyük şantiyesi konumunda.

Bu bölgelerde inşaatların tamamlanmasıyla büyük şantiyeler modern, sağlam ve altyapısı güçlü uydu kentlere dönüşüyor.

Son teslimatlar törenle yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” programında

36 bin 884 konut, 3 bin 282 iş yeri ve 5 bin 176 köy evi daha hak sahiplerine teslim edildi.

Bu teslimatların ardından toplam sayı:

286.708 konut

12.189 iş yeri

51.281 köy evi

olmak üzere 350.178 eve ve iş yerine ulaştı.

Yıl sonuna kadar hedeflenen toplam teslimat ise 452 bin 983 bağımsız bölüm.

Dört ilde şehir merkezleri yeniden inşa ediliyor

Ağır hasar alan şehir merkezlerinde tarihi dokuyu ayağa kaldıran projeler sürüyor:

Hatay: Habib-i Neccar Camii, Tarihi Uzun Çarşı, Atatürk Caddesi, Kurtuluş Caddesi yeniden yapılıyor.

Malatya: Bakıcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı yenileniyor.

Kahramanmaraş: Tarihi Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı restore ediliyor.

Adıyaman: Ulu Camii çevresi ve kent meydanı projeleri tamamlanma aşamasında.

Modern köy evleriyle kırsal dönüşüm

Depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşlar için planlanan köy evleri de hızla tamamlanıyor.

Bugüne kadar 51 bin 281 köy evi teslim edildi.

2025 yılı sonunda bu rakamın 62 bin 817’ye ulaşması hedefleniyor.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde 21 mahalleden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 777 köy evi, Türkiye’nin ilk “kırsal uydu kenti” örneği oldu.

Altyapıda dev proje: Türkiye’nin çevresi kadar çalışma

Deprem bölgesinde toplam 11 bin kilometre uzunluğunda altyapı hattı yenileniyor.

Hatay Defne’de yapımı süren Türkiye’nin en büyük atık su tüneli tamamlandığında Asi Nehri’nin kirlilik sorunu çözülmüş olacak.

İl il konut ve iş yeri teslimat sayıları

Haberiniz SEO açısından güçlensin diye verileri sadeleştirerek öne çıkardım: