Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, gerekli sertifika birikimine sahip yatırımcıların tercih ettikleri konutu seçebileceği bildirildi.

İstanbul Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik alanda yükselen Damla Kent Projesi, A ve B etaplarında toplam 2 bin 214 bağımsız bölümden oluşuyor. Projenin halka arz edilen etaplarında ihale ve sözleşme süreçlerinin 22 Ekim 2025’te tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda, yatırımcıların asli edim taleplerini 2026’yı beklemeden kullanabilmeleri için SPK’ya yapılan başvuru da 7 Kasım 2025’te onaylandı.

Daire seçme süreci nasıl işleyecek?

26 Kasım’dan itibaren başlayacak asli edim–daire seçimi sürecinde yatırımcılar şu adımları takip edecek:

damlakent.emlakkonut.com.tr ve emlakkonut.com.tr üzerinden projedeki daireleri inceleyerek tercihlerini belirleyecek.

Sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek.

Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek .

Emlak Konut, yatırımcıyı genel merkeze davet ederek sözleşme imzalama aşamasını tamamlayacak.

Gayrimenkul Sertifikası sahibi yatırımcılar, biriktirdikleri tasarrufları kısa sürede somut bir konuta dönüştürme imkânına sahip olurken, projeden sertifika satın almak isteyen yeni yatırımcılar işlemlerini Borsa İstanbul’da DMLKT kodu üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Başakşehir’in yeni yaşam merkezi

Altyapısı, sosyal donatıları ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çeken Damla Kent Projesi, İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş metrekareli peyzaj alanları, modern konut tipleri ve kapsamlı yaşam olanaklarıyla yatırımcıların ilgisini çeken proje, bölgenin değerini artıran önemli projeler arasında gösteriliyor.