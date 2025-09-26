Edinilen bilgilere göre Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla birlikte evinin balkonunda otururken aniden fenalaştı ve dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı haberi Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız sabah erken saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu. Yağız, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan talihsiz bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan intihar iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cenaze töreniyle ilgili bilgileri yine buradan paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun.”

Sanatçının ani ölümü müzik camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada binlerce mesaj paylaşılırken, sevenleri Güllü’nün arabesk müziğe kattığı unutulmaz eserleri ve güçlü sesiyle hatırlanacağını vurguladı.