Kahramanmaraş’ta devam eden projeleri yerinde inceleyen Bakan Kurum, yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini açıkladı.

11 ilde 200 bin emekçiyle 7/24 çalışma

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin son durumu paylaşan Bakan Kurum, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanın aralıksız görev yaptığını söyledi.

Kurum, “Deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiğimiz kararlılık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında son aşamaya geldik. Son tuğlalara, son çivilere geldik” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta 52 bin konut teslim edildi, hedef 74 bin

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, kentteki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

52 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Yıl sonuna kadar toplam 74 bin bağımsız bölüm vatandaşlara verilecek.

Yerinde dönüşüm projeleri hızla devam ediyor.

Park, bahçe, sosyal donatı, yeşil alan ve yaşam alanlarıyla modern bir şehir modeli oluşturuluyor.

Yaklaşık 10 ay önce temeli atılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını vurgulayan Kurum, şehrin kültürel ve ticari alanlarının da yeniden canlandırıldığını belirtti.

Yeni uydu kent: 11 bin konutluk Altınova

Bakan Kurum, kentin yeni yaşam merkezleri hakkında da bilgi verdi:

Altınova’da 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk uydu kent yükseliyor.

Azerbaycan Mahallesi’nde konut, okul, park ve kültür merkezlerini kapsayan geniş ölçekli bir yaşam alanı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Toptancılar Sitesi ve Kasaplar Çarşısı gibi bölgenin ticari damarları yeniden ayağa kaldırılıyor.

Gençler için 17 bin 500 kişilik modern stadyum inşa ediliyor. Damla Kent Projesi’nde daire seçimi 26 Kasım’da başlıyor İçeriği Görüntüle

“Türkiye, dünyanın en hızlı konut seferberliğini yürütüyor”

Türkiye’nin afet sonrası toparlanma kapasitesine dikkat çeken Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada benzeri görülmemiş bir konut seferberliği yürütmektedir. Saatte 23, günde 550 konut üreten bir ülkeyiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedelerimize yuvalarını teslim ediyoruz.”

Kurum, son evlerin ve iş yerlerinin teslim aşamasına geldiğini belirterek, “Deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın güvenle oturacağı yuvalarını birer birer teslim ediyoruz” dedi.