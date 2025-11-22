Merkez Bankası verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımları 2024 yılında 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yatırımların önemli bir kısmı ise Dubai’den gerçekleştirildi. 2024 yılında Türk yatırımcılar Dubai’den 10 binden fazla konut satın aldı.

Emlak sektöründe uzman bir danışmana göre, Türk vatandaşları Dubai’de gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alıyor. Yatırımcılar arasında, tek seferde birden fazla kat satın alan veya toplu alımlar yapanlar da bulunuyor.

Dubai’nin döviz bazlı kira getirileri yatırımcılar için önemli avantajlar sunuyor. Ortalama amortisman süresi 10–12 yıl olan bölgelerde, bazı fırsat noktalarında bu süre 7–8 yıla kadar düşebiliyor. En büyük avantajlardan biri ise vergi muafiyeti; kira geliri veya mülk değer artışında herhangi bir vergi ödenmiyor. Uzmanlar, Dubai gayrimenkul pazarının önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

Türk yatırımcılar genellikle 400–500 bin dolar aralığındaki dairelere yönelirken, lüks segmentte de dikkat çekici alımlar yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Dubai’nin en yüksek fiyatlı penthouse’larından biri 130 milyon dolara bir Türk yatırımcı tarafından satın alındı.