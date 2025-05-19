“En Çok Kullandığınız Uygulamalar Sizi Dinliyor”

Sosyal medya uygulamalarının kullanıcı davranışlarını nasıl analiz ettiğine değinen Samur, "Instagram ve WhatsApp, en sık kullandığınız uygulamalar arasında. Bu platformlar size ait mesajları sadece iletmekle kalmıyor, aynı zamanda analiz ediyor. Bu çok büyük bir güç. Dahası, sizi dinlediklerini de unutmayın" ifadelerini kullandı. Samur, kullanıcıların sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği her etkileşimin – bir videoyu ne kadar izlediği, hangi içeriklere beğeni bıraktığı gibi – algoritmalar tarafından kayıt altına alındığını vurgulayarak, "Bu verilerle sizin ilgi alanlarınız şekillendiriliyor. Keşfet sayfanızda gördüğünüz her şey bu tercihlere göre sunuluyor" dedi.

“Makine, İnsandan Daha İyi Öğreniyor”

Yapay zekanın temelini oluşturan makine öğrenmesi kavramına da değinen Samur, "Bir zamanlar sadece insanlar öğrenebiliyordu. Ancak artık makineler de öğreniyor, hem de insanlardan daha hızlı ve doğru şekilde. Büyük veri dediğimiz milyonlarca bilginin anlamlandırılması için makineler devreye giriyor. Biz, bilgisayarlara nasıl öğrenmeleri gerektiğini öğrettik. Onlar da bunu aldı, geliştirdi ve bizim davranışlarımızı öğrenmeye başladı" açıklamasında bulundu.

“Geleceğin Meslekleri Teknolojiyle Şekilleniyor”

Söyleşide gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Samur, geleceğin mesleklerinin teknolojiyle doğrudan bağlantılı olacağını ifade etti. Veri analizi, yapay zeka geliştirme, siber güvenlik gibi alanların ön plana çıkacağını belirten Samur, "Gençler olarak bu dönüşüme ayak uydurmak zorundasınız. Gelecekte sadece bilgiye sahip olan değil, o bilgiyi anlamlandırabilen ve yön verebilen bireyler başarılı olacak" dedi.

Etkinlik sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Yavuz Samur, yapay zekanın etik boyutundan güvenlik sorunlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşarak, katılımcılara ilham verici bir perspektif sundu.