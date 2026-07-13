Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen mücadele kapsamında 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, milletin iradesine ve devletin bekasına kasteden FETÖ/PDY terör örgütüne karşı mücadelenin ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle sürdüğünü belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmaları sonucunda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik bu sabah itibarıyla 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyonun başlatıldığını ifade eden Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla yürütülen mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin kararlılığa güç kattığını belirterek teşekkürlerini iletti. Gürlek ayrıca, operasyonların koordinasyonuna sağladığı destek dolayısıyla İçişleri Bakanı'na da teşekkür etti.

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletin bekasına, hukuk düzenine ve milletin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda güçlü Türkiye vizyonuyla mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Paylaşımında 15 Temmuz hain darbe girişimini de anan Gürlek, vatan, bayrak, demokrasi ve milli irade uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirterek, şehitlerin emanetine, gazilerin fedakârlığına ve milletin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.