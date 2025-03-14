Columbia Üniversitesi'nde öğrenci aktivist olarak tanınan Khalil'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınması, Yahudi grubu harekete geçirdi. Protesto sırasında 98 gösterici gözaltına alındı.

Trump Tower’da Protesto

Yaklaşık 150 kişiden oluşan eylemci grup, Trump Tower'ın lobisinde toplanarak, “Mahmoud’u Özgür Bırakın, Filistin’i Özgür Bırakın” ve “Öğrencilerle Değil, Nazilerle Savaşın” yazılı pankartlar açtı. Çoğunluğu kırmızı tişörtler giyen protestocular, uzun süre “Özgür Mahmoud, Özgür Filistin” sloganları attı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Trump Tower'da eyleme geçen göstericilere müdahalede bulunarak, binaya izinsiz giriş yapanları gözaltına aldı. NYPD Şefi John Chell, protestocuların Trump Tower’a sıradan ziyaretçiler gibi giriş yaptığını, ancak içeri girdikten sonra protesto kıyafetlerini giyerek eyleme başladıklarını açıkladı. İki saat süren müdahale sonucunda, herhangi bir yaralanma veya mülk hasarı yaşanmadan 98 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltılar ve Suçlamalar

Polis ekipleri, protestocuları plastik kelepçelerle etkisiz hale getirerek NYPD’ye ait minibüsler ve MTA otobüsleriyle olay yerinden uzaklaştırdı. Yetkililer, eylemcilerin "izinsiz giriş", "hükümet işleyişini engelleme" ve "tutuklamaya direnme" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

"Özgür Filistin İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Yahudi Barış Sesi grubu, eylem sonrası yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yahudiler olarak kitlesel sesimizi duyurmak için Trump Tower’ı işgal ettik. ABD’nin desteklediği İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik baskılarına ve soykırım politikalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Eğer birini susturmak için gelirlerse, hepimizle karşı karşıya kalacaklar. Özgür Mahmoud, özgür Filistin!”

Son dönemde ABD’de Filistin yanlısı protestoların giderek arttığı görülüyor. Bu olay, Filistin davasına destek veren aktivist grupların seslerini daha güçlü şekilde duyurmaya çalıştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.