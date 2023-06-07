Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından 8 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Muğla ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 8 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.