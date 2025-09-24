Banka, bugüne kadar yalnızca varlıklı ve akredite müşterilerine sunduğu kripto hizmetlerini, artık E-Trade platformu üzerinden perakende yatırımcılara da sunmayı planlıyor.

Yeni adım kapsamında, E-Trade kullanıcıları hisse senedi ve türev işlemlerinde olduğu gibi kripto alım-satımı yapabilecek. Bu süreçte bankanın ortağı ZeroHash, likidite, saklama ve transfer desteği sağlayarak işlemlerin güvenli ve kesintisiz ilerlemesine katkıda bulunacak.

Planlamalara göre hizmet, 2026 yılının ilk yarısında devreye girecek. Bu hamleyle Morgan Stanley, milyonlarca ABD’li küçük yatırımcıya doğrudan kriptoya erişim imkânı sunmuş olacak. Banka, uzun vadede ise kendi dijital cüzdan altyapısını da geliştirerek, kripto varlıkların saklama hizmetini tamamen kendi bünyesinde vermeyi hedefliyor.

Morgan Stanley, geleneksel bankaların çoğunun temkinli yaklaştığı kripto piyasasında cesur adımlar atmayı sürdürüyor. 2023’te yatırım danışmanlarına Bitcoin spot ETF önermesi için yetki vermesi, bankanın kripto stratejisindeki önemli dönüm noktalarından biri olmuştu.

ABD’de JPMorgan, Goldman Sachs ve Fidelity gibi finans devleri de kripto hizmetlerini genişletme yönünde adımlar atarken, Morgan Stanley’nin bireysel yatırımcıya açılması rekabeti daha da kızıştırıyor ve bankanın sektördeki vizyonunu güçlendiriyor.