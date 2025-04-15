Borsa İstanbul'da işlem gören havacılık ve ulaştırma şirketleri, özellikle yabancı yatırımcıların radarında yer alıyor. Söz konusu hisselere yönelik artan yabancı ilgisi, sektöre duyulan güvenin ve şirketlerin gelecekteki potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

PEGASUS ve THYAO Öne Çıkıyor

Sektörün iki büyük oyuncusu Pegasus (PGSUS) ve Türk Hava Yolları (THYAO), yabancı yatırımcıların dikkatini çeken hisselerin başında geliyor. Pegasus hisselerinde yabancı payı %32,83 seviyesindeyken, THYAO’da bu oran %26,83. Bu oranlar, her iki şirketin fiili dolaşımdaki hisseleri içindeki yüksek yabancı katılımını gösteriyor. Pegasus’un halka açıklık oranı %46,30, THYAO’nun ise %50,36 seviyesinde.

Özellikle THYAO hisselerinin 0,65 gibi düşük bir PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) oranına sahip olması, hisse senedinin defter değerinin altında fiyatlandığını ve bu yönüyle değerleme açısından cazip olabileceğini işaret ediyor.

TAV Havalimanları: Güvenli Liman Görünümünde

TAV Havalimanları Holding (TAVHL) hisseleri de yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği bir diğer önemli seçenek. %49,21’lik halka açıklık oranına sahip olan şirketin hisselerinde yabancı takas oranı %48,17 ile dikkat çekici seviyede. PD/DD oranı 1,53 olan TAVHL, defter değerinin biraz üzerinde fiyatlansa da sektör ortalamalarına kıyasla hâlâ makul bir değerlemeye sahip görünüyor.

Yabancı Payı Güvenin Göstergesi

Yabancı yatırımcıların portföylerinde önemli yer ayırdığı bu hisselerdeki yüksek oranlar, şirketlerin mali performanslarının yanı sıra büyüme potansiyellerine duyulan güvenin de bir yansıması. PD/DD gibi değerleme çarpanları da yatırım kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

İşte Sektördeki Dikkat Çeken Hisseler: