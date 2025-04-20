Uzun süredir kullanılan iletim sisteminde tek gri tik mesajın gönderildiğini, çift gri tik mesajın alıcıya ulaştığını, çift mavi tik ise alıcının mesajı okuduğunu gösteriyordu. Ancak yeni özellikle birlikte bu sistem bir adım daha ileri taşınıyor.

Mesajı başkası da okuduysa...

Yeni özellikle birlikte, bir mesaj yalnızca alıcı değil, başka biri tarafından da görüntülendiyse, üçüncü bir mavi tik aktif hale geliyor. Bu durum özellikle grup konuşmaları ya da mesaj iletme gibi senaryolarda kullanıcıya daha fazla bilgi sunmayı hedefliyor. Mesajın kimler tarafından okunduğu daha ayrıntılı olarak analiz edilebilecek.

Nasıl aktif hale getiriliyor?

Söz konusu özellik, WhatsApp uygulamasının “Ayarlar > Gizlilik > Gelişmiş okundu bilgisi” menüsü üzerinden etkinleştirilebiliyor. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcıda test edilen bu yeniliğin, zamanla tüm kullanıcılar için aktif hale getirilmesi bekleniyor.

Güncel sürüm şart

Yeni özelliği kullanabilmek için cihazınızda WhatsApp’ın en güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Güncellemeyi henüz yapmamış olan kullanıcılar, uygulama mağazaları üzerinden son versiyonu indirerek bu yeni özellikle tanışabilecek.

WhatsApp'ın getirdiği bu üçüncü mavi tik özelliği, özellikle güvenlik ve iletişim takibi konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar artık yalnızca mesajlarının okunup okunmadığını değil, kimler tarafından görüldüğünü de daha ayrıntılı şekilde öğrenebilecek.