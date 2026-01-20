Von der Leyen, “ABD ve tüm ortaklarla daha geniş Arktik güvenliği için çalışacağız. Bu ortak menfaatimizdir” dedi.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik sarsıntıların Avrupa için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirten von der Leyen, “Bugün yaşadığımız sarsıcı değişim, yeni bir Avrupa bağımsızlığı inşa etmek için bir fırsat, hatta bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıl önce dile getirdiği “Avrupa bağımsızlığı” kavramının kısa sürede geniş bir uzlaşıya dönüştüğünü söyledi.

Ticarette yeni adımlar

Avrupa’nın Latin Amerika’dan Hint-Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyada ticari ilişkilerini güçlendirmek istediğini kaydeden von der Leyen, 25 yıl süren müzakerelerin ardından AB-Mercosur ticaret anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Bu anlaşmayla dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birinin oluşturulduğunu belirten von der Leyen, “Gümrük tarifeleri yerine adil ticareti, izolasyon yerine ortaklığı seçiyoruz” dedi.

Davos’un ardından Hindistan’a gideceğini duyuran AB Komisyonu Başkanı, “Tüm anlaşmaların anası” olarak nitelendirilen yeni bir ticaret düzenlemesi üzerinde çalışıldığını, bu anlaşmanın 2 milyar insanı kapsayacağını ve küresel GSYH’nin yaklaşık dörtte birini oluşturacak bir pazar yaratacağını ifade etti.

Enerji, savunma ve şirketler için kolaylık

AB genelinde şirketlerin daha kolay faaliyet gösterebilmesi için tek ve basit kurallar hedeflediklerini belirten von der Leyen, girişimcilerin 48 saat içinde çevrim içi olarak şirket kurabilmesini sağlayacak bir yapı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Enerji güvenliği ve uygun fiyatlı enerji piyasasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan von der Leyen, savunma harcamalarının ise rekor seviyelere ulaştığını, bunun Avrupa savunma sanayisinin piyasa değerini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Ukrayna ve Arktik mesajı

Konuşmasında Ukrayna’daki savaşa da değinen von der Leyen, Avrupa’nın adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi. AB’nin 2026 ve 2027 yılları için Ukrayna’ya 90 milyar euro kredi sağlamaya karar verdiğini hatırlattı.

Arktik güvenliğinin ancak müttefiklerle birlikte sağlanabileceğini belirten von der Leyen, Avrupa’nın bu alandaki yatırımlarını artıracağını ve özellikle buz kırıcı kapasitesi ile savunma ekipmanlarına odaklanacaklarını ifade etti. AB’nin yayımlamayı planladığı yeni güvenlik stratejisinde Arktik politikasının da güncelleneceğini duyurdu.