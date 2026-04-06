Bursa merkezli olarak faaliyet gösteren Volkan Transport, Macaristan’daki yapılanmasıyla birlikte Avrupa genelinde entegre bir operasyon yürütüyor. 2017 yılında Macaristan’da başlayan yolculuğunu, 2020 yılında Türkiye’ye taşıyan Volkan Transport, bugün başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm Avrupa’da lojistik faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, daha önce Macaristan’da teslim aldığı Renault Trucks çekicilerinden memnuniyeti doğrultusunda Türkiye’deki çekici yatırımlarına da Renault Trucks T480 ile devam ediyor.

Volkan Transport, uluslararası taşımacılıkta özellikle Doğu Avrupa hattında güçlü yapısıyla ağırlıklı olarak Macaristan, Çekya, Polonya ve Slovakya hattında operasyonlar gerçekleştiriyor. Sözleşmeli müşterilerle yürüttüğü çalışmalarıyla istikrarlı bir büyüme sergileyen Volkan Transport’un yük portföyünün yaklaşık yüzde 95’ini ise otomotiv sanayi ürünleri oluşturuyor.

“Macaristan’daki deneyimimiz Türkiye yatırımında belirleyici oldu.”

Yeni araçlar Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Plaza Şube Müdürü İsmail Alkan tarafından teslim edilirken Volkan Transport Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Muhtaroğlu, filo yatırımlarıyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İlk Renault Trucks aracımızı Macaristan’da filomuza dahil ettik ve performansından oldukça memnun kaldık. Bu deneyim, Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımda da aynı araçları tercih etmemizde belirleyici oldu. Özellikle yakıt tüketimi, toplam sahip olma maliyeti ve operasyonel verimlilik açısından Renault Trucks bizim için güçlü bir çözüm sunuyor.”

Şirketin daha önce Macaristan filosunda kullandığı Renault Trucks araçlar, düzenli bakım süreçleri sayesinde 850 bin ila 900 bin kilometre yol katetti. Araçların bu kadar yüksek kilometrelerdeki yüksek performansı, markaya olan güveni pekiştiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yakıt verimliliği tercih sebebi oldu

Volkan Transport’un yeni yatırımı kapsamında tercih ettiği Renault Trucks T480 modeli, özellikle uzun yol taşımacılığında sunduğu yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. Araç seçiminde en kritik kriterin yakıt tasarrufu olduğuna dikkat çeken Muhtaroğlu, bu modelin sunduğu avantajların karar sürecinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırım devam ediyor

Küresel gelişmeler ve artan maliyet baskıları lojistik sektörünü doğrudan etkilemeye devam ederken Volkan Transport, bu koşullara rağmen yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sektör genelinde maliyet yönetimini daha kritik hale getirirken, şirket verimlilik odaklı filo yatırımlarıyla bu süreci yönetmeyi hedefliyor.

25 yılı aşkın sektör deneyimi

2001 yılından bu yana lojistik sektöründe aktif olarak görev alan şirket yönetimi, operasyonel bilgi birikimi ve saha deneyimini büyüme stratejisinin merkezine konumlandırıyor. Bu birikim, Volkan Transport’un uluslararası taşımacılıkta güvenilir ve sürdürülebilir bir iş ortağı olmasını destekliyor.