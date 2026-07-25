China Eastern Havayolları'nın Lanzhou-Guiyang seferini gerçekleştiren uçağı, Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indikten kısa süre sonra kabin içerisinden duman yükseldi. Yapılan incelemede, dumanın kabin üstü bagaj bölmesinde bulunan bir taşınabilir bataryadan kaynaklandığı belirlendi.

Yolcular büyük panik yaşadı

Uçakta bulunan yolcular, inişin hemen ardından kabinde başlayan yangın nedeniyle büyük korku yaşadı. Görgü tanıklarının aktardığına göre bazı yolcular çıkış kapılarına yönelmeye hazırlanırken, kabin görevlileri soğukkanlı davranarak panik yaşanmaması yönünde anons yaptı.

Üç kabin görevlisi bagaj bölmesini açarak alev alan eşyayı tespit etti ve yangın söndürme ekipmanlarıyla kısa sürede müdahalede bulundu. Böylece yangının diğer bagajlara sıçraması önlendi.

Yangının nedeni powerbank

Guiyang Longdongbao Havalimanı İtfaiye Birimi tarafından yapılan açıklamada, yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın kendiliğinden alev alması sonucu çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında yangının kabin ekibi tarafından tamamen söndürülmüş olduğu ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Lityum bataryalar neden risk oluşturuyor?

Uzmanlar, lityum iyon pillerle çalışan powerbank'lerin darbe, ezilme, üretim hatası veya iç kısa devre gibi nedenlerle "termal kaçak" olarak adlandırılan kontrolsüz ısınma sürecine girebildiğini belirtiyor. Bu durum, kısa süre içinde yoğun duman, yüksek sıcaklık ve alev oluşmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle birçok havayolu şirketi, taşınabilir bataryaların yalnızca kabin bagajında taşınmasına izin verirken, kullanım ve şarj edilmesine ilişkin de çeşitli güvenlik kuralları uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan olay anına ait görüntülerde ise kabin görevlilerinin dumanlar arasında yangına müdahale ettiği ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekti.