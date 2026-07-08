Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, liderler ve eşleri onuruna verilen akşam yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşılandı.

Karşılama sırasında yaşanan kısa bir an ise kameralara yansıdı. Macron'un selamlaşma esnasında Emine Erdoğan'ın elini öpmeye yönelik bir harekette bulunduğu, Emine Erdoğan'ın ise elini geri çekerek bu girişime izin vermediği görüldü. Selamlaşma daha sonra tokalaşma ve kısa sohbetle devam etti.

Görüntüler, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar yaşanan anı diplomatik nezaket çerçevesinde değerlendirirken, kimi kullanıcılar ise protokol kuralları ve farklı kültürel gelenekler açısından yorumladı.

Uluslararası zirvelerde liderler arasındaki selamlaşma biçimleri zaman zaman gündem oluştururken, Ankara'daki bu kısa diyalog da 36. NATO Zirvesi'nin hafızalarda yer eden ilginç anları arasında kayıtlara geçti.

Yaşanan anlara ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, görüntüler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor.