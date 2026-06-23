İskandinav ekibinin maç sonrasında gerçekleştirdiği geleneksel "Viking Küreği" kutlaması, turnuvanın en dikkat çeken görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.

ABD'de düzenlenen organizasyonda MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelede Senegal'i 3-2 mağlup eden Norveç, gruptaki ikinci galibiyetini alarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Erling Haaland, takımının zaferinde başrol oynadı.

Tribünlerle Saha Arasında Muhteşem Uyum

Maçın ardından Norveçli futbolcular, tribünlerde kendilerini destekleyen binlerce taraftarın önüne giderek ülkenin köklü kültürel sembollerinden biri olarak kabul edilen "Viking Küreği" ritüelini gerçekleştirdi. Oyuncular ve taraftarlar, senkronize şekilde kürek çekme hareketleri yaparak galibiyeti birlikte kutladı.

Ortaya çıkan görüntüler, stadyumda adeta görsel bir şölen oluştururken, sosyal medyada da kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Taraftarların tek bir ritim halinde hareket etmesi, Norveç futbolunun saha içindeki başarısını kültürel kimliğiyle birleştiren etkileyici bir tablo ortaya koydu.

Times Meydanı'ndan Dünya Kupası Sahnesine

Norveçli taraftarlar, turnuva öncesinde New York'un ünlü Times Meydanı'nda düzenledikleri dev Viking temalı gösteriyle de uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Aynı coşku bu kez Dünya Kupası sahnesine taşınırken, "Viking Küreği" kutlaması turnuvanın en renkli taraftar etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

Futbolseverler tarafından büyük ilgi gören kutlama, Norveç'in yalnızca sahadaki performansıyla değil, taraftar kültürü ve gelenekleriyle de Dünya Kupası'nın en dikkat çeken ülkelerinden biri haline geldiğini bir kez daha gösterdi.