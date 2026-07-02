16 Haziran'da meydana gelen olayda saldırgan öğrencinin, okul içerisindeki 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfa girerek peş peşe bıçak darbeleri savurduğu belirtildi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, yetkililer hayati tehlikesi bulunan iki öğrencinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise stabil olduğu ifade edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 14 yaşındaki öğrenci, psikososyal değerlendirme yapılmak üzere ilgili kurumlara sevk edildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.

İlk incelemelerde, saldırının yaşandığı sırada öğretmenlerin toplantıda olduğu ve sınıfın kısa süreliğine gözetimsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bu durumun olayın gerçekleşmesinde etkili olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Filipinler Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Filipinler Ulusal Polisi (PNP) Genel Müdürü General Jose Melencio Nartatez Jr., olayın ardından ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarına güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla okul içi güvenlik uygulamalarının daha sıkı şekilde hayata geçirilmesi istendi.

Saldırının ardından okul yönetimi ise tedbir amacıyla yüz yüze eğitime ara vererek geçici süreyle çevrim içi eğitim sistemine geçti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.