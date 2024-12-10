“5 Dükkanıma Darbe Yaptı”

Kenan Balcı, yaptığı açıklamada, Beylikdüzü’nde işletmekte olduğu 5 dükkandan birinin tamamen kapandığını, diğer 4 dükkanda ise çeşitli engellemelerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Balcı, "8 yıldır burada türlü zorluklarla mücadele ediyoruz. Balıkçı Kenan tesislerimizin girişini açmamak için direniyorlar. Devletimizin verdiği yapı kayıt belgeleri ve ruhsatlar elimizde olmasına rağmen, türlü yöntemlerle işletmelerimize darbe yapıldı" dedi.

Otopark Alanında Kazı ve Bariyer Tartışması

Balcı'nın iddialarına göre, İBB’nin 2021 yılında istimlak ettiği otopark alanında başlayan yol genişletme çalışmaları nedeniyle, restoranın müşterileri büyük mağduriyet yaşıyor. Bunun yanı sıra, işletmenin girişinin Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılması da tepki topladı.

“Siyah Yüzünü Gösterdi”

Balcı, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, “Siyah yüzünü gösterdiği için kendisine teşekkür ederiz. Balıkçı Kenan’a ruhsat veriyor ama girişimizi kapatıyor. Devletin belirlediği sınırlar ve ruhsatlar hiçe sayılıyor” diye konuştu.

“Bariyerlerden Atlaya Atlaya İşimize Gidiyoruz”

Kenan Balcı, işyerine girişin kapatılması nedeniyle her gün tahta bariyerlerin üzerinden atlamak zorunda kaldıklarını belirtti ve bu durumu basın mensuplarına görüntüledi. Balcı, “Bu görüntüler Beylikdüzü'nde yaşadığımız sıkıntının özeti. Restoranımıza ulaşmak için engelleri aşmak zorundayız” dedi.

“Balık satıp halka hizmet edeceğimize bize cambazlık yaptırıyor”

Balıkçılar Çarşısı Esnafından Kenan Balcı, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hırsı zulme dönüşmüştür. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’na halk gelemesin diye sokağımızı iptal ediyor. Parkı çevirdiğini söylüyor ancak park ile beraber Çayırbaşı sokağımızı da iptal ettik diyor. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Sabahleyin balık geliyor, merdivenler ve sandalyelerin yardımı ile elden ele balıkları yerleştiriyoruz. Daha sonra müşteri geldiği zaman tekrar aynı işleme başlıyoruz. Balık satıp halka hizmet edeceğimize bize cambazlık yaptırıyor. 8 yıl önce yan tarafımızda bulunan binanın aynısını park alanına dikecekti biz Ekrem İmamoğlu’nun rantına engel olduk diye halkımıza ve balıkçılar çarşısına etmediği zulüm kalmıyor. Bizim hakkımız olan sokağımızı açın” dedi.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

İBB ile yaşanan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle konunun mahkemeye taşındığını belirten Balcı, hakkını sonuna kadar savunacağını vurguladı. Restoranın otopark alanı ve işletme girişiyle ilgili yol genişletme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kenan Balcı'nın iddiaları ve yaşadığı sıkıntılar Beylikdüzü’nde yankı uyandırırken, İBB’den konuya ilişkin açıklama bekleniyor. Restoran müşterilerinin yaşadığı mağduriyetin çözümü için taraflar arasındaki hukuki sürecin sonucu belirleyici olacak.