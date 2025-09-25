Verilere göre, 19 Eylül ile biten haftada bankalardaki toplam mevduat önceki haftaya kıyasla 289 milyar 437 milyon liradan fazla artarak 25,86 trilyon liraya yükseldi.

TL cinsi mevduatlar yüzde 0,4 artışla 14,22 trilyon liraya ulaşırken, yabancı para (YP) mevduatlarındaki artış yüzde 1,1 ile 8,38 trilyon lira olarak kaydedildi. Toplam YP mevduatının 243 milyar dolara ulaştığı hafta, bunun 204 milyar dolarlık kısmı yurt içi yerleşiklerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin YP mevduatlarında 1,22 milyar dolarlık artış yaşandı.

Buna karşın, tüketici kredileri düşüş gösterdi. Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1 azalarak 5,94 trilyon liraya geriledi. Bu kredilerin dağılımı ise; 618 milyar lira konut kredisi, 51 milyar lira taşıt kredisi, 1,87 trilyon lira ihtiyaç kredisi ve 2,46 trilyon lira bireysel kredi kartı alacaklarından oluştu.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise TCMB dahil 30 milyar lira artarak 20,21 trilyon liraya yükseldi. Uzmanlar, mevduat artışının tasarruf eğiliminin güçlendiğini, tüketici kredilerindeki düşüşün ise bireysel harcamalarda temkinli bir dönem yaşandığını gösterdiğini belirtiyor.