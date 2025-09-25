İstanbul COM.E ON Forum 2025’te açıklama yapan Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, platformdaki tüm ürün kategorilerinde geçerli olacak yeni satış komisyon oranının yüzde 5 olarak belirlendiğini duyurdu. Bu oran, önceki yüzde 20’lik seviyelerle karşılaştırıldığında yaklaşık dört kat daha düşük. Yeni düzenleme, 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Hazal Maraş, "Bu stratejik adım, Türk markalarının Rusya pazarındaki kârlılığını artırmayı ve maliyetler üzerinde tam şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Komisyon oranını yüzde 5’e düşürmek, iş ortaklarımızın büyümesini doğrudan destekleyen bir yatırım anlamına geliyor" dedi.

Ozon Global Türkiye, satıcılar için daha şeffaf bir indirim modeli de uygulamaya aldı. Artık satıcıların platformda yaptıkları tanıtım harcamaları, doğrudan kendi ürünlerinde uygulanacak indirimler için kullanılabilecek. Bu sayede reklam bütçelerinin etkinliği artırılacak ve talep yaratma süreci satıcının kontrolüne bırakılacak.

Platform, Türk girişimcilerin Rusya pazarına daha hızlı giriş yapabilmesi için kayıt süreçlerini de kolaylaştırdı. Önceden yalnızca ticaret lisansı onaylandıktan sonra satışa başlanabiliyordu; artık girişimciler, lisans onayı beklemeden ürünlerini platforma yüklemeye başlayabilecek.

Ozon Global Türkiye, 2022’de İstanbul ofisini açtıktan sonra Türk girişimcilerle iş birliğini hızla artırdı. Şubat 2025’ten itibaren Türk satıcılar, sadece Rusya değil, Azerbaycan pazarında da ürünlerini satabiliyor. 2025’in ikinci çeyreği sonunda Türk satıcıların cirosu yıllık bazda 1,5 kat artarken, Türkiye’den verilen sipariş sayısı iki katına çıktı.

Platform, Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 370 milyondan fazla ürün sunan Ozon Global, 60,5 milyon aktif alıcıya lojistik altyapısı üzerinden hizmet veriyor ve 600 binden fazla girişimcinin ürünlerini Rusya ve BDT ülkelerinde satışa sunmasını sağlıyor.