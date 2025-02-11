2025 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselmişken, emekli bayram ikramiyeleri de merak konusu oldu. Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri için yeni bir çalışma yapılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artarak 3 bin TL’ye çıkmıştı. Ancak, 2025 için daha büyük bir artış bekleniyor. İddialara göre, yeni ikramiyeler 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında olacak.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenecek.