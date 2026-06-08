Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve projeleri paylaşmak amacıyla düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Arıl Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yılmaz, 'İlçemizin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz' dedi.

Toplantıya AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin yanı sıra Aşağı Arıl, Yukarı Arıl, Kozluyazı, Tuğlu, Tokdemir, Beyreli, Bozoabası, Kabasakız, Küllü ve Battal mahalle muhtarları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını birebir dinleyen Yılmaz, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

İlçe genelinde çalışmalar devam ediyor

Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana Şehitkamil'in ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İlçe genelinde tamamlanan projeler ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler veren Yılmaz, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştıracak arazi yolu çalışmaları, asfaltlama faaliyetleri, sosyal destek projeleri, kültürel etkinlikler ve yeşil alan yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü kaydetti.

'Herkesin yanındayız'

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, ilçenin dört bir yanında yürütülen hizmetlerle Şehitkamil'i daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Mahallelerden gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şehitkamil'de ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini ifade eden Yılmaz, 'Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. İlçemizin geleceğini hemşerilerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Şehitkamil'i daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Yılmaz, anında talimat verdi

Program boyunca vatandaşlar söz alarak mahallelerine ilişkin taleplerini ve beklentilerini Başkan Yılmaz'a iletti. İlgili birim müdürleri tarafından not alınan taleplerin takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını söyledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, vatandaşların sorularının yanıtlanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.