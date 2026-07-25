AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Isparta'da vatandaşlarla sohbet ettiklerine değinen İleri, vatandaşların Başkan Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Başdeğirmen: 'Isparta'mız her yıl büyük ivmeler kazanıyor'

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Sizlerle iş birliği içerisinde şehrimize hizmet etmekten bizler de çok büyük onur duyuyoruz. Buradaki tüm arkadaşlarımızla beraber sizlerin Ankara'dan verdiğiniz desteklerle şehrimize çok güzel katkılar sağlıyoruz ve değerine değer katıyoruz. Sizler gerekli destekleri vermeseniz, getirdiğimiz projeleri önemsemeseniz bizler bu şehrimize hizmeti yapamayız. 2024 yılındaki seçimlerde sadece bir belediyemiz oyunu artırarak kazandı, o da Isparta Belediyemiz. Bundan da gururla bahsediyoruz. Isparta halkımızın bizlere göstermiş olduğu teveccüh, arkadaşlarımızın vermiş olduğu mücadele en önemlisi de cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve sizlerin desteği ile aldığımız güzel destekleri layıkıyla halkımıza sunmamız Isparta'da AK Parti belediyeciliği olarak ön plana çıkmamızı sağladı. Bundan sonra da sizlerin ziyaretleriyle güç buluyoruz. Sizlerle Bilim Isparta'yı ziyaret ettik. Çocuklarımız sizin arkanızdan geliyorlar. Sizler gibi iyi eğitimli, güzel insanlar yetiştireceğiz. Isparta'mız her yıl büyük ivmeler kazanıyor. Isparta'mıza gelerek bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımız adına cumhurbaşkanımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletirseniz çok mutlu oluruz' dedi.

İleri: 'Vatandaşlarımız hizmetlerinizden gayet memnun'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. İleri, 'İl başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programı hayata geçirdik. Isparta'da vatandaşlarımızla konuşma fırsatı yakaladık. Gördük ki vatandaşlarımız bizi takip ediyor, sizi takip ediyor. Hizmetlerinizden gayet memnun gözüküyor. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceğiz. Çok daha güzel başarılara beraber imza atacağız' ifadelerinde bulundu.

Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi.