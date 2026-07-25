BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde devam eden jeotermal ve enerji nakit hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Karakaya, 'Bölgedeki jeotermal potansiyelin ortaya çıkarılması enerji üretimi, tarımsal sera işletmeciliği, termal turizm ve bölgesel istihdam açısından önemli katkılar sunma potansiyeli barındırmaktadır' dedi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (VEDAŞ) Güroymak ilçesinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak MTA Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü jeotermal kaynak araştırması etüt çalışması ziyaret edildi. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen jeotermal kaynak araştırmalarının hem ilin hem de Güroymak ilçesi için büyük önem taşıdığını belirten Vali Karakaya, 'Bölgedeki jeotermal potansiyelin ortaya çıkarılması; enerji üretimi, tarımsal sera işletmeciliği, termal turizm ve bölgesel istihdam açısından önemli katkılar sunma potansiyeli barındırmaktadır' dedi.

Daha sonra VEDAŞ'ın Güroymak ilçesine bağlı Taşüstü ve Gedikpınar köylerinde sürdürdüğü enerji nakil hattı ve köy şebekeleri yenileme çalışmalarını inceleyen Vali Karakaya, her iki noktada da yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve tamamlanma süreci hakkında bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ziyarette Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, MTA Genel Müdür Yardımcıları Dr. Ercan Demiryürek ve Veli Altundağ, MTA Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Mehmet Bahadır Şahin, MTA Doğu Anadolu Van Bölge Müdürü Çetin Kartal, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kurum amirleri ve MTA arazi ekibi yer aldı.