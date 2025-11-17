Vakıf Yatırım liderliğinde yürütülen talep toplama sürecinde, yurt içi bireysel yatırımcılar tarafından 7,84 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılar tarafından ise 1,17 kat talep geldi. Böylece halka arz, toplamda 5,17 kat talep görerek başarılı bir sonuç elde etti. Açıklanan 14,20 TL halka arz fiyatı üzerinden halka arz büyüklüğü 3,195 milyar TL olarak hesaplandı.

Toplam 1,16 milyar TL nominal talep gelen süreçte dağıtım, 684.223 bireysel ve 106 kurumsal olmak üzere 684.329 yatırımcıya yapıldı.

Dağıtım Sonuçları

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 135 milyon TL nominal değerli pay

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 90 milyon TL nominal değerli pay

Toplam dağıtım: 225 milyon TL nominal değerli pay

Yoğun taleple gerçekleşen halka arz, Vakıf Faktoring’in sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu pekiştirirken, yatırımcı ilgisinin devam edeceği değerlendiriliyor.