Öğrenci protestoları sonrası başlayan süreç idam kararına uzandı

Bangladeş’te geçtiğimiz yıl temmuz ayında öğrenciler öncülüğünde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan hükümet karşıtı protestoların ardından yaşanan şiddet olayları, bugün tarihi bir yargı kararıyla sonuçlandı. Başkent Dakka’daki özel mahkeme, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan müdahalelerde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle devrik Başbakan Şeyh Hasina’yı cinayet, işkence, ölümcül silah kullanımına onay verme gibi suçlamalardan suçlu buldu.

Mahkeme, Hasina ile birlikte yargılanan eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal için de idam kararı açıkladı. Dönemin polis şefi Abdullah Al-Mamun ise “duruşmada sunduğu katkılar” gerekçe gösterilerek hafifletilmiş cezayla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme salonunda tezahüratlar yükseldi

Kararın açıklanması sırasında mahkeme salonunda ve çevresinde kısa süreli tezahüratlar duyuldu. Küçük bir grup, sanıkların idam edilmesini talep eden sloganlar attı. Alkışların yükselmesi üzerine hakimler, salonun düzeninin korunması için uyarıda bulundu.

Şeyh Hasina: “Kararlar taraflı, siyasi motivasyonlu”

Hindistan’a kaçtıktan sonra açıklama yapan devrik Başbakan Şeyh Hasina, kararın “siyasi saiklerle alındığını” savundu.

Hasina, İngiliz ve Fransız basınına yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Durumun kontrolünü kaybettik ama olanları vatandaşlara yönelik planlı bir saldırı olarak yorumlamak mümkün değil. Bana karşı açıklanan kararlar, demokratik yetkisi olmayan, seçilmemiş bir hükümet tarafından kurulmuş hileli bir mahkeme tarafından verildi. Bu kararlar taraflı ve siyasi motivasyonludur.”

Ne olmuştu?