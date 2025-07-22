PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım” sözleriyle krizi doğruladı.

685 Milyon Dolara Satın Almışlardı

2015 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait olan Soma Termik Santrali’ni 685 milyon dolara devralan Konya Şeker, son dönemde TKİ’ye olan 18 milyar liralık borcunu ödeyemedi. Bu nedenle aylardır kömür tedarikinde sorun yaşayan santralde artık üretim tamamen durmuş durumda. TKİ’nin yeni kömür teslimatı yapmadığı santralde, enerji üretimi askıya alındı.

Resmi Açıklama Geldi: “Santrali Kapatıyoruz”

PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu’nun yaptığı açıklama, söylentileri resmiyete kavuşturdu. Erkoyuncu, düzenlediği basın toplantısında Soma Termik Santrali’ni kapatacaklarını ilan etti. Kararın ardında, sadece ekonomik değil, siyasi gerilimlerin de etkili olduğu öne sürülüyor. Son olarak Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan toplantıya ilişkin çıkan “kovuldular” iddialarına da yanıt veren Erkoyuncu, “Bakanımız böyle bir şey derse bir dakika görevde kalmam” ifadelerini kullandı.

Soma’da Yüzlerce Kişi Tehlike Altında

Santralin kapanması durumunda Soma’da yüzlerce kişinin işsiz kalabileceği ifade ediliyor. Yerel ekonominin önemli bir kısmını oluşturan santralin devre dışı kalması, küçük esnafı ve taşeron işletmeleri de doğrudan etkileyecek. Erkoyuncu’nun “Soma’da bir gürültü koptu. Santral kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur” sözleri, tehdidin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Konya Şeker’de Mali Kriz Derinleşiyor

Santralin kapatılmasının ardında yatan asıl nedenlerden biri de Konya Şeker’in artan mali yükü. 2021 yılında 17 milyar TL olan borç yükü, 2025 itibarıyla 67.8 milyar TL’ye ulaştı. Dört yılda dört katına çıkan borçlar, şirketin finansal sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zora soktu. Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker’in geleceği de bu borç sarmalı nedeniyle belirsizliğe sürüklenmiş durumda.

Santral Krizi Ankara Gündeminde

Soma Termik Santrali’nin kapanması, sadece bölgesel değil ulusal ölçekte de enerji arzı ve istihdam açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Enerji Bakanlığı ile PANKOBİRLİK arasında sürdürülen görüşmelerin bu hafta içinde tekrar yapılacağı bildirildi. Ancak Erkoyuncu’nun “Enerji bizim belamız” ifadesi, uzlaşma umutlarını zayıflatıyor.