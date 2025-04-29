Külleme hastalığının, fındıkta verim ve kalite kaybına yol açtığını hatırlatan Sağlam, “Bu hastalık, ilkbaharda gelişen yaprak ve sürgünlerde ortaya çıkar. Yaprağın üst kısmında sarımsı lekelerle başlayan belirtiler, zamanla kahverengileşmeye ve yaprak dökümüne kadar ilerler. Özellikle genç sürgünler ve çotanaklarda ciddi kurumalara neden olur. Hastalık, rüzgarla hızla yayılabilir” dedi.

Kimyasal Mücadelede Zamanlama Kritik

Sağlam, hastalığın özellikle nisan ayından itibaren etkili olmaya başladığını ve ilk belirtilerle birlikte ilaçlamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce hastalık görülen alanlarda ise belirtiler beklenmeden çotanak bağlama döneminde ilk ilaçlamanın yapılmasının uygun olduğunu söyledi. Hastalığın seyrine, hava koşullarına ve kullanılan ilacın etki süresine göre ikinci ve sonraki ilaçlamaların hasat dönemine kadar sürdürülebileceğini dile getiren Sağlam, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin kullanılmasını önerdi.

Kültürel Önlemler ve Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor

Külleme hastalığıyla etkin mücadelenin yalnızca ilaçlama ile sınırlı olmadığını belirten Sağlam, “Bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ve hasta bitki kalıntıları mutlaka toplanmalı. Bahçede nemin azaltılması ve iyi bir hava dolaşımı için budama yapılmalı, yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir” diye konuştu.

Sağlam, ayrıca Samsun genelinde teknik personel tarafından düzenli olarak külleme hastalığı sürveylerinin gerçekleştirildiğini ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Üreticilere çağrıda bulunan İbrahim Sağlam, “Ürün ve kalite kaybı yaşamamak adına fındık bahçelerinin düzenli olarak kontrol edilmesini, hastalık görüldüğünde zaman kaybetmeden kimyasal ve kültürel mücadelenin başlatılmasını tavsiye ediyoruz. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, üreticilerimize her zaman destek vermeye hazır” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda üreticilerin, en doğru bilgiyi almak ve hastalığa karşı etkili mücadeleyi zamanında gerçekleştirmek için il/ilçe tarım müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.