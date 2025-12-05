Operasyonun Kapsamı & Gözaltı Detayları

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; Show TV’den Ela Rumeysa Cebeci, eski Habertürk-spikeri Meltem Acet ve Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin, teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yapıldığı belirtiliyor.

İddialara göre; zanlılara “uyuşturucu kullanma” suçlaması yöneltilmiş durumda.

Hande Sarıoğlu’nun Durumu & Diğer Gözaltılar

Ankara’da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu’nun, işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildiği açıklandı.

Operasyonda yalnızca bu üç ismin değil, “başka bazı ünlüler” ve farklı şahısların da gözaltına alındığı aktarılıyor.

Medya Dünyasında Sarsıntı

Bu gelişme, televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Spikerlerin gözaltına alınması; hem medya ortamında hem de kamuoyunda şok ve tartışma yarattı. Operasyonu takip eden basın organları, gelişmelerin adli sürece bağlı olduğunu ve ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın verilmesinin beklendiğini bildiriyor.

Süreç ve Beklenen Açıklamalar

Adli işlemlerin jandarma ve savcılık koordinasyonunda devam ettiği, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor. Resmî açıklamaların önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor.