Soruşturma, şirketin yasadışı bahis gelirleri ve suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanması iddiaları üzerine başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporu ile MASAK raporunun incelenmesi sonucunda, elektronik para hizmeti sağlayan kuruluşların suç gelirlerini finansal sisteme sokmak için sistematik şekilde kullanıldığı tespit edildi.

Örgütlü yapı ortaya çıkarıldı

Hazırlanan raporlarda, elde edilen gelirlerin çok sayıda şirket üzerinden dolaştırılarak aklandığı ve bunun bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında PAYCO bünyesinde:

1 örgüt lideri

3 yönetici

7 örgüt üyesi

olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ifade edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para sistemi üzerinden finansal sisteme aktardıkları öne sürüldü.

Dört ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait tüm malvarlıklarına el konuldu.

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de el konularak şirkete kayyum atandı.