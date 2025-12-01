Zorunlu Servis Ücretine Son

Mevcut uygulamada işletmeler, tarife ve fiyat listelerinde belirtmek koşuluyla servis ücreti talep edebiliyordu. Ancak bu durum, tüketiciler için beklenmedik maliyetler yaratabiliyordu. Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle, menülerde "servis ücreti" veya "masa ücreti" ibareleri tamamen kaldırılacak.

Bundan sonra müşteriler, sadece tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödeyecek. Gizli veya ek ücretlerin önüne geçilmesiyle, tüketicilerin restoranlarda karşılaştığı sürpriz maliyetler tarihe karışacak.

Bahşiş Tamamen Gönüllü Olacak

Yeni düzenlemenin en önemli noktalarından biri, bahşiş uygulamasının korunması. Tüketiciler, hizmetten memnun kaldıkları takdirde kendi istekleriyle ve gönüllülük esasına göre bahşiş bırakabilecek. Bu uygulama, kaliteli hizmet sunan işletmeler ile tüketici arasındaki güveni artıracak. İşletmeler, zorunlu ücret yerine hizmet kalitesini yükselterek müşterilerinden gönüllü takdir görmeyi hedefleyecek.

Şeffaf Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor

Düzenleme, fiyat karşılaştırmasını da kolaylaştıracak. İşletmeler yalnızca ürün fiyatlarını net şekilde gösterecek ve tüketiciler farklı mekanlar arasında şeffaf bir şekilde seçim yapabilecek. Bu sayede rekabet ortamı güçlenirken, fiyat ve hizmet kalitesi açısından daha adil bir piyasa oluşacak.

Yeni Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliği, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Tüm yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler, yeni kurallara uymak zorunda olacak. Bu adım, Türkiye’de tüketici hakları ve şeffaf fiyatlandırma standartlarını bir üst seviyeye taşıyacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.