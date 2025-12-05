Geleceği öngören yönetim anlayışı, uzman kadrosu ve deneyimli işgücüyle; özgün, yenilikçi ve yüksek kaliteli projelere imza atan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Zeray GYO) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlendi. Halka arzda, şirketin sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 2.038.400.000 TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz iznini 4 Aralık’ta aldıklarını belirterek, bu kararın, şirketin kurumsal yolculuğunda yeni bir evreye geçişi simgelediğini ifade etti. Zeray açıklamasında, “Halka arz kararı; vizyonumuzu daha geniş kitlelerle paylaşma ve markamızı ortaklarımızla birlikte geleceğe taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir. Bu süreçle birlikte, şeffaflık ilkesine dayalı yönetim anlayışımızı daha da güçlendirecek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi bir üst seviyeye taşıyacağız. Bugüne kadar sürdürdüğümüz istikrarlı büyüme çizgimizle sektörde güçlü bir güven zemini oluşturduk. Bu güçlü temelin üzerine; tamamlanan, devam eden ve planlama aşamasındaki projelerimizle dengeli bir portföy yapısı inşa ettik” diye konuştu.

17,1 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne sahip

Zeray GYO’nun 17,1 milyar TL büyüklüğe sahip portföyünde; konut ve ticari alanların yer aldığı orta ve üst gelir grubuna hitap eden 12 projesi bulunmaktadır. Özgün ve estetik projelerle müşteri beklentilerini aşan çözümler sunuyor. Zeray GYO’nun portföyündeki her proje, markanın estetik, kalite ve özgünlük anlayışını yansıtarak bulunduğu bölgeye değer katmaktadır.