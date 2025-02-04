Program kapsamında öğrenciler, üniversite eğitimlerini sürdürürken Ar-Ge faaliyetleri, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanma fırsatı bulacaklar.

Her üniversitenin kendi öğrencilerine haftalık en fazla üç güne kadar katılım imkânı sunacağı programda, günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Bu çerçevede, ayda 5 gün katılım sağlayan öğrencilere 5.415 TL, 14 gün katılanlara ise yaklaşık 15.162 TL destek verilecek. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

Programdan bu yıl 200 bin, toplamda ise 1 milyon öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek." ifadelerini kullandı.

Programın detayları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde İŞKUR ve ilgili üniversiteler tarafından duyurulması bekleniyor.