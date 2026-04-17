Açıklamada, ateşkesin kalan süresi boyunca bölgedeki deniz trafiğinin kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı.

Arakçi, geçişlerin İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce belirlenen koordineli güzergâh üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Böylece hem güvenlik düzeninin sağlanacağı hem de uluslararası ticaret akışının aksamayacağı ifade edildi.

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin bu açıklama, küresel piyasalarda da hızlı yankı buldu. Risk algısındaki iyileşmeyle birlikte ABD hisse senedi vadeli endekslerinde yükseliş görülürken, dolar endeksinde gerileme kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların özellikle petrol ve enerji piyasalarında kısa vadeli fiyat oynaklığını azaltabileceğine dikkat çekiyor.