Buna göre UİB’in eylüldeki ihracatı 3 milyar 899 milyon 100 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla aylık ihracatta yüzde 10 artış sağlanırken, yılın 9 aylık ihracat toplamı da yüzde 12,5 yükselerek 31 milyar 514 milyon 150 bin dolara ulaştı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Üyelerimizin özverili çalışmaları sayesinde eylülde ihracatımızı artırmayı sürdürdük. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracat odaklı faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Yılı rekorla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Otomotivde Yükseliş Devam Ediyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) eylüldeki ihracatı 3 milyar 259 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7’lik artışı ifade ediyor. OİB’in 2025’in 9 aylık toplam ihracatı ise yüzde 14,7’lik artışla 26 milyar 695 milyon 989 bin dolara ulaştı.

Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründen Pozitif Sonuçlar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) eylülde 99 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ocak–Eylül döneminde toplam ihracat 908 milyon 573 bin dolar oldu. Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise eylülde 68 milyon 116 bin dolar ihracat yaparken, 9 aylık toplamda 666 milyon 23 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Gıda İhracatında Artış Sürüyor

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) eylülde 23 milyon 590 bin dolar ihracat yaparken, 9 aylık ihracat toplamı 219 milyon 667 bin dolara ulaştı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise eylülde 30 milyon 117 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek, yılın 9 ayında toplam 142 milyon 998 bin dolarlık dış satış yaptı.