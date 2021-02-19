Kemer Belediyesi, Ukrayna’daki çocukları Kemer’de ağırlayacak.

Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği Başkanı Kadir Hakan Gören, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Gören’e, ziyarette, derneğin Ukrayna’daki Türkiye Temsilcisi İnna Sherstick de hazır bulundu.Kemer Belediyesi ile Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği iş birliğince Ukrayna ve Türkiye’deki çocukların birbirlerini tanıması, kaynaşması ve iki ülkenin kültürel ve sosyal yapısının tanıtımı amacıyla Ukrayna’daki çocukların Kemer’de ağırlanması planlanıyor.

‘Ukrayna ve Türkiye Sosyal ve Kültürel Alanının Geliştirilmesi’ projesi kapsamında 12-16 Haziran tarihleri arasında 60 - 100 arasında Ukraynalı çocuğun Kemer’e gelmesi planlanıyor.

Kemer’de ağırlanacak olan 9-12 yaş arasındaki yetim, öksüz, üstün yetenekli ve engelli çocukların, Türkiye’nin kültürünü tanımasına imkan sağlanacak.

İki ülke arasındaki kültürel bağında güçlenmesi ve pekiştirilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ukraynalı çocukların Kemer’de çeşitli aktiviteler de yapması planlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında Ukraynalı çocukları Kemerimizde ağırlamayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız iki ülke arasındaki kültür turizmini geliştirmek ve iki ülkenin kültürünün tanınmasını sağlamak. Burada yaklaşık 100 çocuğu ağırladıktan sonra buradan da Türk çocuklarımız Ukrayna’da ağırlanacak” diye konuştu.