Kemer Belediyesi, Kemer halkına daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu büyütmeye devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde Kemer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 1 adet mini çöp kamyonu, Zabıta Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 adet Combi Van tipi araç, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet kapalı panelvan belediye araç filosuna dahil edildi.

Doğrudan temin yöntemiyle piyasadan alınan 1 adet kasalı kamyon ise Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere belediye araç filosuna eklendi.

Toplam 9 milyon 952 bin 207 lira maliyeti olan araçların yanı sıra DMO'den 8 milyon 412 bin 100 liraya satın alınarak işlemleri başlatılan ve teslimatı beklenen 1 adet damperli kamyonun da en kısa sürede belediye araç filosuna dahil edileceği bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 'Kemer Belediyesi olarak halkımıza daha hızlı ve etkili şekilde hizmet etmek amacıyla belediyemizin araç filosunu genişletmeye devam ediyoruz. Şu anda beş aracımız geldi. Bir aracımızın da satın alma işlemlerini tamamladık ve üst yapısının bitmesini bekliyoruz. Son aracımızı da en kısa süre içinde teslim alacağız. Tüm araçlarımızın toplam yatırım maliyeti 18 milyon 364 bin 300 lira. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin' dedi.