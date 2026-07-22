Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kadın Dostu Kentler III Programı heyetini kabul etti. Özdemir, Antalya'da kadınların kent yaşamına daha eşit ve güvenli katılımını güçlendirecek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Hayata geçirdiğimiz adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı değerlendirdik. Daha kapsayıcı ve eşit bir Antalya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen Kadın Dostu Kentler III Programı'nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurumsal altyapısını ve iş birliklerini güçlendiriyor. Program kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, UNFPA Kadın Dostu Kentler Program Yöneticisi Özlem Çalışkan, Yerel Eşitlik Uzmanı Ebru Ekici, TBB Proje ve Finansman Uzmanı Başak Güler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB İşleri Uzmanı Selman Çetin ile Eşitlik Komisyonu üyeleri Gülen Ercan, Nilüfer Deveci ve Tuğba Er Şimşek, Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi.

'Daha kapsayıcı ve eşit bir Antalya için çalışıyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kadın Dostu Kentler Programı'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 'Bu süreç bizler için büyük bir gurur. En son ziyaretimize gelen Birleşmiş Milletler heyetinin ziyaretinden sonra oldukça önemli bir yol kat ettik. Meclis kararımızla birimimizi kurarak çalışmalarımıza başladık. Yerel Eşitlik Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Eksiklerimizin tamamlanmasının ardından artık fiilen hayata geçirilme aşamasına geldik. Heyetimizin gerçekleştireceği saha ziyaretleri ve incelemeler, bu süreçlerin temelini oluşturacaktır. Tüm bu çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası alanda duyurmak isteyen, çok istekli ve hevesli bir ekiple çalışıyoruz. Antalya'da kadınların kent yaşamına daha eşit ve güvenli katılımını güçlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha kapsayıcı ve eşit bir Antalya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'Antalya örnek bir şehir'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise, 'Türkiye'nin yedi bölgesinden 25 pilot belediye arasından seçtiğimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi, kriterlerimizi taşıyan iller arasında en başta gelenlerden birisiydi. Antalya için çok güzel ilerleyen bir proje. Program kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledik ve dinledik. Heyet olarak gördük ki Antalya'da Kadın Dostu Kentler III Programı'mıza büyük bir heyecanla ve ciddi bir sahiplenme var. İnanıyorum ki Antalya'da çok hızlı bir sonuç alacağız' diye konuştu.

Saha incelemesi yaptılar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve UNFPA temsilcilerinden oluşan heyet, Başkan Vekili Özdemir'i ziyaretinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı ve Güç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dostu sosyal tesislerinde saha incelemelerinde bulundu.