Yapay zekâ destekli otomasyonun en ileri aşaması olan Agentic Otomasyon teknolojisinin mercek altına alındığı UiPath Agentic Otomasyon Zirvesi’nde insan, robot ve yapay zekâ ajanlarının bir arada çalıştığı yeni iş modellerine dikkat çekildi.

Lider agentic otomasyon ve yapay zekâ yazılım şirketi UiPath, Inc. (NYSE: PATH), yapay zekâ destekli otomasyonun geleceğini tartışmak üzere iş dünyasının liderlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Türkiye’nin teknoloji, finans, üretim ve kamu sektörlerinden 500’ü aşkın karar vericiyi buluşturan UiPath Agentic Otomasyon Zirvesi’nde; yapay zekâ destekli otomasyonun en ileri aşaması olan Agentic Otomasyon teknolojisi masaya yatırılarak, insan, robot ve yapay zekâ ajanlarının bir arada çalıştığı yeni iş modellerine dikkat çekildi. Türk Hava Yolları, SunExpress ve LC Waikiki gibi öncü şirketlerin Agentic Otomasyon teknolojisini kullanarak elde ettikleri iş sonuçlarının da paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar ayrıca, Agentic Otomasyon’un klasik Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) sistemlerinden nasıl ayrıldığını, karar alma süreçlerine nasıl entegre olduğunu ve mevcut sistemlerle nasıl uyum sağladığını demo sunumlarla gözlemledi.

İnsanlar, yazılım robotları ve yapay zekâ aynı sistemde

Etkinliğin merkezinde yer alan Agentic Otomasyon teknolojileri, gelişmiş süreç otomasyonu ile gerçek zamanlı veri zekâsını entegre ederek, ölçeklenebilirliği artırıyor ve kurumların verimlilik seviyesini yeni bir düzeye taşıyor. İnsanları, yazılım robotlarını ve otonom yapay zekâ ajanlarını aynı sistemde bir araya getirerek çok katmanlı iş akışlarını otomatikleştiren bu teknolojiler sayesinde sadece görevler değil, karar alma süreçleri de dijitalleştiriliyor. Bu altyapı sayesinde UiPath platformu, ileri yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle donatılmış yazılım ajanlarının bağlamsal kararlar almasını sağlıyor. Bu da süreçlerde tutarlılığı, güvenilirliği ve dönüşüm etkisini beraberinde getiriyor. Ayrıca, kurumların kendi ajanlarını geliştirebilmesi, test edebilmesi ve kurumsal ölçekte uygulayabilmesi için uçtan uca bir ortam sunuyor. Süreçlerde tutarlılığı sağlarken güçlü yönetişim mekanizmalarını da garanti altına alıyor.

“Ajan tabanlı teknolojiler üretimde, sağlıkta, finansta ve kamu hizmetlerine devrim yaratacak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UiPath CEO’su Daniel Dines, “UiPath’i kurduğumuzda bir vizyonumuz vardı: İnsanların daha yaratıcı, daha üretken işlere odaklanabilmesi için teknolojiyi görünmez kılmak. Bugün geldiğimiz noktada, bu vizyon Agentic Otomasyon ile ete kemiğe bürünüyor. Türkiye ise bu vizyonun şekillendiği en önemli ülkelerden biri oldu. 2018’de Türkiye ofisimizi açtığımız günden bu yana Şişecam, Beko, Enerjisa ve Eureko Sigorta gibi alanının öncüsü çok başarılı şirketlerle birlikte yürüttüğümüz projeler, sadece onların dijitalleşmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda küresel sahnede örnek gösterilen başarı hikâyelerine dönüştü. Türkiye yalnızca bir pazar değil; aynı zamanda yenilikçi projelerin, cesur vizyonların ve ileri teknoloji uygulamalarının hayata geçtiği bir merkez haline geldi. Bugün burada tanıttığımız ajan tabanlı teknolojiler, üretimden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar her alanda devrim yaratacak. Şimdilik ‘yapay zekâ destekli’ CRM ya da otomasyon sistemlerinden söz ediyoruz. Ama nasıl ki artık bir cihazın elektrikle çalıştığını belirtmeye gerek duymuyorsak, çok yakında yapay zekâ da sistemlerin doğal bir parçası haline gelecek” dedi.

Dines ayrıca, “Türkiye’nin genç nüfusu, teknolojiye hızlı adaptasyonu ve çözüm odaklı iş kültürü, onu yapay zekâ devriminde öne çıkarıyor. Bugün birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha genç bir demografiye sahipsiniz. Ancak yazılım ve mühendislik gibi stratejik alanlarda insan kaynağını büyütmek kritik. Türkiye bu farkı kapatırsa, agentic yapay zekâ ile şekillenecek bu yeni bir dönemin öncüsü olabilir” dedi.

“Yapay zekâ sayesinde Türkiye’nin iş gücü daha yetkin ve rekabetçi olabilir”

Halk Bank, Türkiye Sigorta, Turkish Technology, LC Waikiki, Vakıf Katılım, IGA ve Sanko gibi Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından üst düzey temsilcilerin de konuşmacı olduğu Agentic Otomasyon Zirvesi’nde ele alınan bir diğer konu ise yapay zekâ teknolojilerinin Türkiye iş gücü piyasasına etkileri ve Türk şirketlerin uluslararası rekabet gücüne yönelik potansiyelleri oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, “Türkiye’de çok yetkin mühendis ve yazılımcılarımız var ancak Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda, yazılımcı sayısının nüfusa oranı hâlâ düşük. İş gücümüzün yarısından fazlası düşük vasıflı işlerde çalışıyor. Bu tabloyu dönüştürmek için dijital çözümleri ölçeklemek, yapay zekâ ve otomasyonu kurum kültürüne entegre ederek iş gücünü daha üretken ve yetkin hale getirmekten geçiyor. Agentic otomasyon ve yapay zekâ yazılımlarını, yalnızca teknolojik bir sıçrama değil; aynı zamanda yetenek yönetimi stratejilerimizi yeniden tanımlamamıza olanak sağlayan bir dönüşüm aracı olarak görmek gerekiyor. Agentic otomasyon teknolojileri sayesinde bugün sadece iş yapan değil, inisiyatif alarak aksiyona geçen, karar veren ve süreç yürüten yapay zekadan bahsediyoruz. Gartner’a göre, 2028 yılına kadar şirketlerde alınan kararların yüzde 15’i yapay zekâ ajanları tarafından verilecek. Tüm bu gelişmelerle şekillenen dijital ekonomide rekabet gücü kazanmak isteyen her kurumun, bu dönüşümün bir parçası olması gerekiyor. Biz UiPath olarak Türkiye’nin önde gelen çok değerli kurumlarıyla birlikte bu dönüşümü hızlandırmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve bugün zirveye katılan tüm teknoloji ve inovasyon tutkunlarına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Türkiye’den 4 şirket dünyaya örnek gösterildi

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen UiPath AI25 Awards töreninde, yapay zekâ ve otomasyonu kurum kültürüne başarıyla entegre ederek iş süreçlerini dönüştüren şirketler ödüllendirildi. UiPath’in küresel ölçekte düzenlediği bu prestijli ödüller, üretkenliği artıran, çalışan ve müşteri deneyimlerini iyileştiren, yatırım geri dönüşünü maksimize eden ve iş sonuçlarında somut etki yaratan projeleri onurlandırıyor. Bu yıl dünya çapında yalnızca 25 şirketin layık görüldüğü AI25 Ödülleri’nde, Türkiye’den Beko, Eureko Sigorta, Enerjisa ve Şişecam’ın yer alması, Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini ve küresel dönüşüme katkı potansiyelini işaret eden bir başarı olarak dikkat çekti. Türkiye’nin bu dört güçlü temsilcisi, sadece teknolojiyi uygulamakla kalmayıp, yapay zekâ ve otomasyonla iş yapış biçimlerini yeniden tanımlayan vizyoner liderlikleriyle uluslararası ölçekte örnek gösterildi.