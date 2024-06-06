İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yargılandığı davada “Silahlı terör örgütünü yönetmek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Hakkari Belediye Başkanı hususunda Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak görüşüm şudur: Sırtını terör ve şer odaklarına dayayarak yerel idarecilik yapmak, kamu kaynaklarını bölücü örgüt mensuplarına aktarmak, yüksek güvenlik riski taşımaktadır. Yargı, hukuk dairesi içerisinde bu konuda gerekli olan doğru kararı vermiştir. Belediye başkanları, kanunla kendilerine verilen görevleri yine kanunla verilen sınırlar ve şartlar altında yapmalıdır. Hiçbir ülke, kendi bölünmez bütünlüğüne göz diken ve ülkesinin çıkarlarına karşı duran bir belediye başkanının bir şehri yönetmesine müsaade etmez." ifadelerini kullandı.