Sözcü’de Deprem: Ayrılıklar Peş Peşe Geliyor

Sözcü Gazetesi’nde yönetimin değişmesinin ardından Szc TV’de 14 çalışan işten çıkarılmış, ekranda tanınan isimlerin de ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Tartışmalar sürerken deneyimli gazeteci Uğur Dündar, 13 yıldır bulunduğu Sözcü çatısından ayrıldığını ilan etti.

Dündar, veda yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse ‘Git’ demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum. Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarıma sonsuz teşekkürler…”

Müjdat Gezen Açıkladı: “Uğur, Halk TV ile Anlaştı”

Ünlü sanatçı ve Dündar’ın çocukluk arkadaşı olan Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki Köşe Atışı yazısında ünlü gazetecinin yeni adresini duyurdu.

Gezen, paylaşımında:

“Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. GAZETE HALK da yakında çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak. Hayırlı olsun.”

sözleriyle Dündar’ın Halk TV’ye geçtiğini açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte deneyimli gazetecinin ekranlardaki yeni dönemine ilişkin merak da sona ermiş oldu.

Uğur Dündar Kimdir?

Doğum: 1943, İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Akören köyü

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü

Kariyer: 1970'te TRT'de gazeteciliğe başladı
Yirmi yılı aşkın süre televizyon haberciliği yaptı
1992'de başlayan ve farklı kanallarda isim değişse de devam eden Arena programıyla tanındı
2011'e kadar Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü
Sözcü gazetesi yazarlığı ve Sözcü TV programlarıyla geniş kitlelere ulaştı

Spor Yönetimi: 2022–2024 yılları arasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı 2000–2002 arasında yönetim kurulu üyeliği



Uğur Dündar, Sözcü’den ayrılışının ardından televizyon kariyerine Halk TV çatısı altında devam edecek.