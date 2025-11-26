Silivri’de görülen davanın ikinci duruşmasında gazeteci Fatih Altaylı hakkında merakla beklenen karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir yayında sarf ettiği ifadeler nedeniyle “cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca Altaylı’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşmaya yoğun ilgi: Ortaylı, Şengör ve Bardakçı salondaydı

Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonu sabah saatlerinden itibaren doldu. Altaylı’nın yıllardır programlarında ağırladığı İlber Ortaylı ve Celal Şengör’ün yanı sıra tarihçi ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Murat Bardakçı da salonda hazır bulundu. CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı takip etti.

Savcılık 5 yıldan az olmamak üzere hapis talep etti

Duruşmada esas hakkında mütalaayı tekrar eden savcılık, Fatih Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin sürmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da bu talebe katıldığını belirtti.

Altaylı: “Cumhurbaşkanı’nın benden korkması mümkün değil”

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Altaylı, sözlerine “Silivri’ye hoş geldiniz” diyerek başladı. Suçlamayı reddeden Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmamın bir tehdit unsuru taşıması mümkün değil. Cumhurbaşkanı’nın benim sözlerimden korkacağını düşünmek abesle iştigal. Beraatımı talep ediyorum.”

Avukatlar: “Ortada suçun unsurları yok, tutukluluk cezaya dönüştü”

Altaylı’nın avukatları, dava dosyasında tek delilin olduğunu, bunun da suçun unsurlarını karşılamadığını savundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, tutukluluğun basın özgürlüğü açısından “gözdağı niteliği taşıdığını” belirterek Altaylı’nın tahliyesini talep etti.

Karar sonrası protesto ve gerginlik

Saat 12.56’da yeniden başlayan duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmetti. Karar açıklanırken salonda bulunan izleyiciler kararı yuhlayarak protesto etti.

Altaylı’nın da tepki göstererek elindeki kağıtları fırlattığı görüldü. Jandarma ekipleri, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle Altaylı’yı salondan çıkardı. Bu sırada bazı izleyiciler, duruşmayı takip eden Murat Bardakçı’ya tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ömür boyu görevde kalması” yönündeki kamuoyu tartışmalarını değerlendirirken Osmanlı tarihinden örnekler vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu millet geçmişte padişahını boğmuş bir millettir...”

Bu sözlerin ardından Altaylı, Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterilmiş, 22 Haziran’da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

3 Ekim’deki ilk duruşmada karar çıkmamış, dava 26 Kasım’a ertelenmişti.