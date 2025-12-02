Trump’ın kişisel doktoru Sean Barbabella tarafından yapılan değerlendirmelerde, gerçekleştirilen görüntülemenin rutin ve önleyici nitelikte olduğu belirtilerek olası sağlık risklerinin erkenden belirlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

“Kalp-damar sistemi sağlıklı ve normal”

Açıklamada, Trump’ın kardiyovasküler incelemelerinde herhangi bir sorun görülmediği kaydedildi.

Barbabella’nın raporuna göre:

Kan akışını engelleyen arter daralması bulunmuyor.

Kalp ve ana damarlarda herhangi bir anormalliğe rastlanmadı . Ece Vahapoğlu kansere yakalandığını açıkladı! İçeriği Görüntüle

Kalp odacıkları normal boyutlarda.

Damar duvarları sağlıklı görünürken, iltihaplanma veya pıhtılaşma belirtisi tespit edilmedi.

Açıklamada, “Başkan Trump’ın kardiyovasküler sistemi genel olarak son derece sağlıklıdır” ifadelerine yer verildi.

“Tüm ana organlar çok sağlıklı”

Trump’ın karın bölgesine yönelik yapılan MR sonuçlarının da tamamen normal olduğu belirtildi. Rapora göre:

Ana organların tamamı sağlıklı.

Organlara kan akışı normal düzeyde.

Akut veya kronik herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Beyaz Saray, Trump’ın yaş grubundaki bireylerde bu düzeyde sağlık kontrollerinin standart bir prosedür olduğunu hatırlatarak, tüm bulguların Başkan’ın genel sağlık durumunun “son derece iyi” olduğunu teyit ettiğini belirtti.