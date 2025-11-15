Muratlı ilçesindeki baba ocağında yapılan taziye ziyaretinde MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e sarılarak gözyaşlarına boğulan baba Ünal Aykut, “Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim” sözleriyle isteğini ifade etmişti.

Bahçeli’den taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taziye sırasında dile getirilen bu isteğin ardından şehit babası Ünal Aykut’u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli’nin,

“Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Bir isteğiniz olursa her zaman arayabilirsiniz. Siz şehidimizin ailesisiniz, hürmetlerimiz sonsuz. Allah’a emanet olun” sözlerini söylediği öğrenildi.

Duygusal anların yaşandığı telefon görüşmesinde şehidin babası Ünal Aykut ise,

“Vatan sağ olsun. Değil bir, beş evladım olsa hepsini vatan için feda ederim” diyerek duygularını paylaştı.

Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.