Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Ali Armağan, küçükbaş hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlıyor. Babasının mesleğine ilgi duyan Ayşe Yaren, henüz 9 yaşında olmasına rağmen koyunların bakımını öğreniyor ve eşeğe binerek babasına yardım ediyor. Hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle dikkat çeken minik kız, ileride veteriner hekim olmayı hedefliyor.

“Hayvanlar bana huzur veriyor”

Ayşe Yaren, hayvanlarla vakit geçirmenin kendisine çok iyi geldiğini söylüyor:

"Hayvanları çok seviyorum, gelecekte veteriner olmak istiyorum. Babamın yanından hiç ayrılmıyorum. Hayvanların nasıl yemlendiğini öğreniyorum, dağ taş geziyorum ve eşeğe biniyorum. Hem huzur veriyor hem de babamla vakit geçiriyorum. Küçük köpeğim Elmas ile de ilgileniyorum. Veteriner olmak için hayvanların hastalıklarını ve bakımını öğreniyorum."

Baba-kızın özel bağı

Kızının hayvan sevgisi ve cesaretinden gurur duyduğunu belirten baba Ali Armağan ise, şöyle konuştu:

"Kızım çok hevesli ve öğrenmeye açık. Doğumlarda bile bana yardım ediyor. Yeri geliyor sinemaya, kafeye gidiyoruz; yeri geliyor tarlaya birlikte çıkıyoruz. Küçüklüğünden beri hayvancılığı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Cesaretinden ve sevgisinden dolayı kızımla gurur duyuyorum."

Ali Armağan, kızının hem babasından öğrendikleriyle hem de kendi merakıyla hayvancılığı ileride daha iyi anlayacağını belirterek, Ayşe Yaren’in bu alanda eğitimini sürdürebilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Kırsalda Geçen Mutlu Çocukluk

Ayşe Yaren’in hikayesi, şehir hayatının monotonluğundan uzak, doğayla iç içe geçen ve hayvan sevgisiyle dolu bir çocukluğu gözler önüne seriyor. Baba-kız, günlerini birlikte koyun güderek, doğayla iç içe ve sorumluluk sahibi bir şekilde geçiriyor.