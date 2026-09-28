Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Körfez Basket, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-79 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
Körfez Basket: Boe Buie 10, Johnny Davis 31, Matt Mitchell 12, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff 12, Mert Akay, Berk Can Akın 5, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Alexander Reese, Paulius Danusevicus, Filip Barna 18
Başantrenör: Serhan Kavut
Esenler Erokspor: Keye Van Der Vuurst 5, Mike Davis 25, James Webb 2, Kevin Yebo 13, Egehan Arna 5, Ataberk Aksu, Errick Mccollum 14, Jordan Usher 4, Amadou Sow 6, Melih Tunca 2, Yunus Emre Sonsırma, Metehan Akyel
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 21-26 (Esenler Erokspor lehine)
İlk yarı: 43-41 (Körfez Basket lehine)
3. periyot: 64-52 (Körfez Basket lehine)