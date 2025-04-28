Yarı finaldeki karşılaşmalar, futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. İlk maçlar 29 Nisan'da ve 30 Nisan'da oynanırken, rövanş mücadeleleri ise 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Bu tura kalan dört takım, tarih yazma yolunda birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

İlk maçların ardından kazananlar, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırmak için mücadele edecek. Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından birinin heyecanı, yine tüm Avrupa'yı sarmaya devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Programı (TSİ):

29 Nisan 2025: İlk Maç 1 1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig'e Yükseldi!

30 Nisan 2025: İlk Maç 2

Rövanş maçları ise 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Takımlar, hayallerindeki finale ulaşmak için tüm güçlerini ortaya koyacak.